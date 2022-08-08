Требуется разработка интеграции или скрипта для Битрикс24, который будет загружать изменения по заявкам в Ройстат каждые 3 часа за последние 3 дня. Также нужен процесс обновления всех заявок раз в сутки для учета изменений. Интеграция должна улучшить скорость загрузки и обновления данных.
Из таблицы акцесс сделать вордовское коммерчекое предложение
Есть наша продукция в виде базы данных акцесс. Необходимо, чтобы менеджер выставлял количество и формировалось коммерческое предложение в формате ворд. Тех задание и пример КП прикрепляю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных1 заявкаЗакрыт3 года назад
Задача включает настройку сбора данных о маршрутах водителей, времени загрузки и доставки, а также анализ трафика. Необходимо написать или предоставить соответствующее программное обеспечение, а также обслуживать процесс сбора данных для команды водителей компании по доставке малогабаритных грузов.Базы данных1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо собрать базу контактов магазинов, занимающихся отделочными материалами, в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Элисте, Волгограде, Дагестане и Крыму. Ожидается не менее 80% живых контактов, с ориентацией на малярно-штукатурные проф. центры и торговые точки строй материалов. Результат - таблица в Excel с отдельными вкладками по регионам.Базы данных5 заявокЗакрыт3 года назад
- $200
Разработать сайт онлайн бронирования жилья с использованием базы данных PHPMYADMIN. Необходимы функционал регистрации и авторизации для клиентов и админов, каталог недвижимости с возможностью сортировки, а также функции добавления, редактирования и удаления данных через админку (CRUD). Цена обсуждаема.Базы данных1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется автоматизировать файл Excel, связывая несколько листов друг с другом. Наименования ячеек уже указаны. Ожидается создание взаимодействия между листами для улучшения функционала базы данных.Базы данных13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется внести данные по участникам соревнований в Excel таблицу. Необходимо разбить время финиша и старта, а также отсортировать информацию для удобства анализа. Убедитесь в точности данных и корректности их представления.Базы данных23 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется опытный фронтенд-разработчик на Vue.js и бэкенд на PHP Laravel для доработки двух сайтов. Необходима интеграция с Яндекс картами, добавление полей в форму заявки, выбор категории в админ-меню и переработка формирования отчетов с использованием MySQL.Базы данных3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать пресет для a-parser, который будет собирать данные с карточки товара, включая заголовок, код, цену, изображения и характеристики. Вывод данных должен быть в формате XML или CSV/Excel. Пример карточки товара можно найти на указанном сайте.Базы данных5 заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно створити систему, яка забезпечить обмін медіа-файлами та текстовою інформацією між менеджерами та клієнтами під час телефонних розмов у Viber. Проект включає детальний опис комунікації, доступний у файлі.Базы данных1 заявкаЗакрыт3 года назад