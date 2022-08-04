Здравствуйте. Я отправлю вам файл Эксель, он сухой. Этот файл я бы хотела автоматизировать и несколько листов между собой связать. Наименования ячеек в файле написаны. Для дальнейшего обсуждения можем ли мы перейти в телеграм?