Автоматизировать базу данных

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт13 заявок477 просмотров

Здравствуйте. Я отправлю вам файл Эксель, он сухой. Этот файл я бы хотела автоматизировать и несколько листов между собой связать. Наименования ячеек в файле написаны. Для дальнейшего обсуждения можем ли мы перейти в телеграм?

3 года назад
guest_16582940820655
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Глеб
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Адилет
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Тигран
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Владимир
 
32 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виталий
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
12 дней назад
3 отзыва
3 года назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
92 отзыва(-1)
3 года назад
Артём
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Богдан
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Альона
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Занесение данные в Exel таблицу

    Требуется внести данные по участникам соревнований в Excel таблицу. Необходимо разбить время финиша и старта, а также отсортировать информацию для удобства анализа. Убедитесь в точности данных и корректности их представления.

    Базы данных23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется опытный фронт на Vue.js и Бэк (не критично) на PHP Laravel

    Ищется опытный фронтенд-разработчик на Vue.js и бэкенд на PHP Laravel для доработки двух сайтов. Необходима интеграция с Яндекс картами, добавление полей в форму заявки, выбор категории в админ-меню и переработка формирования отчетов с использованием MySQL.

    LaravelMySQLPHPVue.js
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать пресет для a-parser для сбора данных со страницы товара

    Необходимо разработать пресет для a-parser, который будет собирать данные с карточки товара, включая заголовок, код, цену, изображения и характеристики. Вывод данных должен быть в формате XML или CSV/Excel. Пример карточки товара можно найти на указанном сайте.

    HTML
    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Створення системи для діалогу менеджерів з клієнтами у Viber

    Необхідно створити систему, яка забезпечить обмін медіа-файлами та текстовою інформацією між менеджерами та клієнтами під час телефонних розмов у Viber. Проект включає детальний опис комунікації, доступний у файлі.

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Google таблицы (excel)

    Требуется доработка готовой таблицы Google в соответствии с требованиями, указанными в документе Word. Уточните вопросы и стоимость выполнения заказа.

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсинг

    Требуется собрать базу данных психологов и специалистов, заинтересованных в образовательных продуктах. База будет использоваться для рассылки информации. Необходимо обеспечить точность и актуальность данных.

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптировать базу данных для генерации коммерческих предложений в ворд

    Требуется адаптировать предоставленную базу данных для генерации коммерческих предложений в формате Word. Необходимо доработать функционал, чтобы менеджер мог указать количество и автоматически формировалось КП в нужном формате.

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать парсер

    $10

    Требуется разработать парсер для извлечения постов из указанных групп Facebook за последнюю неделю. Необходимо заполнить базу данных, включая ссылку на профиль пользователя, текст поста и дату размещения. За тестовую задачу предусмотрено вознаграждение $10. В будущем планируется расширение функционала для ежедневного парсинга из нескольких соцсетей.

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Упаковать проект Phyton в exe файл

    Требуется упаковать готовый проект Python в exe файл. Проект взаимодействует с онлайн базой данных через API и использует различные библиотеки. Необходимо решить проблемы с библиотеками ahk, pyautogui и keyboard. Убедитесь, что все функции работают после упаковки.

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Подключить PostgreSQL к Power BI

    Требуется настроить подключение базы данных PostgreSQL к Power BI. Необходимо обеспечить автоматическое обновление данных раз в день. Укажите опыт работы с Power BI и PostgreSQL.

    PostgreSQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад