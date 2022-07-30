Упаковать проект Phyton в exe файл

Есть готовый проект Phyton, который взаимодействует с онлайн базой данных которая лежит на VPS и подвязанный c ней по API. Также есть готовый сайт.

Программа берет данные с бд:

1) Учет оставшегося времени пользованием программой

2) Время действия промокода

3) Имя пользователя

В проекте используются следующие библиотеки:

-threading

-requests

-pyautogui

-ahk

-keyboard

-fileinput

-datetime

-webbrowser

-subprocess

-asyncio

-wmi

-pygame

—PyQt5

После упаковки появляется проблема со следующими библиотеками:

- ahk

- pyautogui

- keyboard

Суть задачи упаковать так чтобы все заработало.