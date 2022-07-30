Требуется настроить подключение базы данных PostgreSQL к Power BI. Необходимо обеспечить автоматическое обновление данных раз в день. Укажите опыт работы с Power BI и PostgreSQL.
Упаковать проект Phyton в exe файл
Упаковать проект Phyton в exe файл
Есть готовый проект Phyton, который взаимодействует с онлайн базой данных которая лежит на VPS и подвязанный c ней по API. Также есть готовый сайт.
Программа берет данные с бд:
1) Учет оставшегося времени пользованием программой
2) Время действия промокода
3) Имя пользователя
В проекте используются следующие библиотеки:
-threading
-requests
-pyautogui
-ahk
-keyboard
-fileinput
-datetime
-webbrowser
-subprocess
-asyncio
-wmi
-pygame
—PyQt5
После упаковки появляется проблема со следующими библиотеками:
- ahk
- pyautogui
- keyboard
Суть задачи упаковать так чтобы все заработало.
Заявки фрилансеров
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