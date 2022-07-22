Специалист POWER Querry

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Закрыт1 заявка332 просмотра

Здравствуйте !

нужно помочь сделать  первые связи из файлов в целевую таблицу  (финансовая аналитика)

3 года назад
guest_16585572259374
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
56 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад

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