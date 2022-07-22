Разработать скрипт для ВКонтакте, который будет оставлять один и тот же комментарий под определенным постом с нескольких аккаунтов. Реализация должна поддерживать вход по токену API и возможность работы по таймеру или при запуске скрипта. Подробности о количестве аккаунтов и частоте комментирования уточняются.