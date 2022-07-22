Необходимо создать регулярное выражение, которое будет извлекать логин Telegram из различных форматов ввода, таких как t.me/pavel, https://t.me/pavel, @pavel и просто pavel. Результатом должно быть извлечение логина 'pavel' в каждом случае.
Специалист POWER Querry
Здравствуйте !
нужно помочь сделать первые связи из файлов в целевую таблицу (финансовая аналитика)
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