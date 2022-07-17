Телеграмм бота с БД и инлайн кнопками

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Нужно создать телеграмм бота.

После команды /start будет определённый текст и инлайн кнопки. Каждая кнопка "Подписывает" человека на определенную тему. Т.е. человек подписывается на интересующие его темы, нажимая на инлайн кнопки и бот заносит его айди в базу данных (Мой вариант, может есть лучше способ). 

После этого модераторы отправляют пост по тематике, допустим, "Новости" и всем, кто подписан на канал "Новости" приходит этот пост. 

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Нужно сделать архив, чтоб не подписанные на "Новости" могли в любой момент глянуть что там было.

Самого бота нужно построить на aiogram, к модулю БД требований нет.

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