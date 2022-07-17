Требуется специалист для настройки проверенной CRM-системы, объединяющей eBay, Amazon и Etsy. Необходимо загрузить и синхронизировать около 1500-4000 листингов, используя данные в формате CSV. Ожидается корректная интеграция и управление магазинами.
Телеграмм бота с БД и инлайн кнопками
Нужно создать телеграмм бота.
После команды /start будет определённый текст и инлайн кнопки. Каждая кнопка "Подписывает" человека на определенную тему. Т.е. человек подписывается на интересующие его темы, нажимая на инлайн кнопки и бот заносит его айди в базу данных (Мой вариант, может есть лучше способ).
После этого модераторы отправляют пост по тематике, допустим, "Новости" и всем, кто подписан на канал "Новости" приходит этот пост.
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Нужно сделать архив, чтоб не подписанные на "Новости" могли в любой момент глянуть что там было.
Самого бота нужно построить на aiogram, к модулю БД требований нет.
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