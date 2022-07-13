ВК скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрытнет заявок182 просмотра

ВК скрипт для комментариев, нужно раз в несколько часов оставлять определенный комментарий (один и тот же всегда) со всех аккаунтов (будет много, вход по токену API), под одним и тем же постом.

Можно по таймеру или же при запуске скрипта.

3 года назад
guest_16577867854806
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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