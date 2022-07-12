Требуется настройка бизнес процессов в СРМ Creatio Terrasoft. Включает автоматическое создание сделок из лидов, управление дедлайнами и фидбеком по отгрузке товаров, а также выполнение задач по заявкам СТО и Будкомплект. Настройка уведомлений в Telegram также необходима. Ожидаются детальные проработки всех процессов.