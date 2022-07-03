Требуется разработать скрипт, который будет извлекать фрагменты данных из файла cadb и преобразовывать их в формат xls. После обработки данные должны быть собраны обратно в исходный файл cadb. Исходные данные предоставлены для работы.
Объединить 2-а select в один из procedure и разместить их во view
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