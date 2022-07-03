Создание datebase на основе парсинга ресурсов

$1600
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт8 заявок666 просмотров

Пожалуйста, прочитайте ТЗ. Если появятся вопросы обращайтесь.

ТЗ: https://foryou97.notion.site/XBOX-960e624ebccf42d9980d0044e7022bdc

3 года назад
forYou977
Артём 
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Заявки фрилансеров

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