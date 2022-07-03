Требуется создать базу данных на MySQL по теме учета контингента студентов. Необходимо выполнить задания согласно предоставленному скрину, результаты представить в виде презентации и исходных файлов, включая дамп базы, схемы данных, модели и структуру таблиц.
Помощь с mysql
Памагите!!! Heeeelp!!!
Есть столбец, с тегами через запатую, как из этих тегов получить уникальные значения. php/mysql
id | name | composition
1 | Салат | Рис, Мясо, Соус
2 | Суп | Рис, Мясо, Овощи
3 | Каша | Гречка
парам-пам unique
composition | count
Рис | 2
Мясо | 2
Соус | 1
Овощи | 1
Гречка | 1
Спс.
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