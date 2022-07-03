Необходима помощь в анализе базы данных MySQL, связанной с покупками и продажами товаров. Требуется рассчитать ежедневную прибыль методом LIFO, среднюю стоимость остатков, количество покупок и продаж, а также оборот. Результатом может быть новая таблица или SQL запрос. Знания VBA и возможность переноса логики из Excel в MySQL будут плюсом.