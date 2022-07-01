Создать БД на MySQL

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка287 просмотров

Нужно создать бд по теме УЧЁТ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ, помимо создания - выполнить все задания которые представлены на скрине, результаты по каждому пункту задания должны быть представлены в презентации и в виде исходных файлов (дамп базы, схемы данных, моделей, структуры таблиц)

MySQL
3 года назад
guest_16568438449706
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nikchna
Никита 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$30
2 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

nikchna
Никита 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад

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