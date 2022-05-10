Привет, меня зовут Даня, я из qa.studio/ Мы обучаем ручному тестированию. Раз в неделю мы проводим закрытые доклады для учеников. Сейчас ищем желающих выступить с докладом по теме «Моки для АПИ. Это может быть Postman Mock Servers или WireMock ...