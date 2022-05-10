Приложение скриншотов macOS, SwiftUI Требуются базовые навыки программирования, знание SwiftUI, базовое знание английского языка. Этот проект реализует расширенную функциональность скриншотов, аналогичную стандартной функциональности macOS (попробуйте Shift+Cmd+4). Мы пытаемся конкурировать с Clean Shot X https://youtu.be/FZbICrBKWIU. Чтобы ...
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- $50macOSМобильные приложениянет заявокОткрыт18 дней назад
Приветствую, мы хотим обновить меню для чита, нас интересует квадратный формат меню при большой вложенности, дизайны на которые мы ориентируемся - MacOS и Neverlose(КЛИК) От вас требуется наличие опыта дизайна меню, дизайна ...macOSДизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт3 месяца назад
Всем привет! Имеется исходный код криптовалюты. Криптовалюта создана на базе Bitcoin и Litecoin. Требуется разработать приложения под различные платформы: Windows, Ubuntu, MacOS, Android, iOS. Также есть необходимость замены алгоритма для майнинга на более современный, устойчивый к Asic. Рынок не изучал, ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
нужен MacOS и Mars https://ports.macports.org/port/mars/ для VMmacOSСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $2500
Требуется руководитель службы технической и клиентской поддержки англоязычных пользователей. Область деятельности - оказание технической поддержки клиентам по установке ПО от разных производителей (IT Support service). Предлагаем постепенную ...macOSVoIPСлужба поддержки5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $30
Мне нужно десктопное приложение на Python – PyQt5 Пишите ваш телеграмм - напишу сам. По срокам выполнения - 2 дня. 1. Название приложения: Дневник головной боли 2. Описание приложения: Приложение предназначено для ведения ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Настройка сотффонов на ПК для подключения сип-номера. Есть данные для регистрации (логин, пароль) Для WindowsПриложение для загрузки [url=https://www.microsip.org/]https://www.microsip.org[/url] Инструкция по настройке видео [url=https://www.youtube.com/watch?v=PEN2qEUWVcs]https://www.youtube.com/watch?v=PEN2qEUWVcs[/url]Для MacOS Приложение для загрузки [url=https://apps.apple.com/us/app/telephone/id406825478?mt=12]https://apps.apple.com/us/app/telephone/id406825478?mt=12[/url] Инструкция по настройке видео [url=https://www.youtube.com/watch?v=FyCnQHnOMAI]https://www.youtube.com/watch?v=FyCnQHnOMAI[/url]macOSПрикладное ПОнет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Необходимо разработать два отдельных нативных десктопных приложения на Windows и MacOS - не кроссплатформенное решение. Пишите сразу сроки и цены выполнения проекта. Задача приложения - мониторинг атмосферы в коллективе посредством ежедневных ответов на определенные вопросы, которые интересуют ...macOSПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $330
Привет, меня зовут Даня, я из qa.studio/ Мы обучаем ручному тестированию. Раз в неделю мы проводим закрытые доклады для учеников. Сейчас ищем желающих выступить с докладом по теме «Моки для АПИ. Это может быть Postman Mock Servers или WireMock ...macOSТестирование ПО4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Привет, меня зовут Даня, я из qa.studio/ Мы обучаем ручному тестированию. Сейчас ищем желающих выступить с докладом по мокам. Слушать будет примерно 30 человек уровня джун ручной тестировщик (считай, чайники). Примерно на 40 минут рассказ и затем секция вопросов. Пожелание: — ...macOSТестирование ПОнет заявокЗакрыт10 месяцев назад
Насчет цены проекта, пишите, пожалуйста, за сколько вы можете сделать)TLDR:Сделать аналог этого расширения, но в Safari: https://chrome.google.com/webstore/detail/save-to-google-drive/gmbmikajjgmnabiglmofipeabaddhgneОно будет очень схоже с функционалом к этому:https://apps.apple.com/ae/app/save-to-dropbox-for-safari/id1391693608Подробности:- Расширение Safari, которое позволяет пользователям сохранять изображения, файлы и веб страницы- ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
- $250
Swift редизайн приложения под MacOS Сроки 2-3 дня на всю работу, имеется ТЗ Бюджет 250$ Оплата по готовности строго Оставляйте Ваш телеграмм для связиМобильные приложения2 заявкиЗакрытгод назад
- $200
Swift редизайн приложения под MacOS Сроки 2-3 дня на всю работу, имеется ТЗ Бюджет 200$ Оплата по готовности строго Оставляйте Ваш телеграмм для связиМобильные приложения1 заявкаЗакрытгод назад
Для имитаци работы сотрудника нужно сделать расширенную версию автокликера - скрипт, который сможет с определённой заданной периодичностью переключать вкладки в бразуере и окна рабочих программ, при этом имитируя активность клавиатуры или мыши. Для MacOS.macOSПрикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
Нужно создать программу которая сможет открывать много автономных вкладок в гугле, тоесть что бы в одном окне можна было залогинитися на одном сайте с 10 + аккаунтов программа для примера у нас есть можна полностью ее ...macOSПрикладное ПО2 заявкиЗакрытгод назад
Есть такая программа на ПК, MacOS, Android и iOS для изучения иностранных языков — Rosetta Stone. Курсы языков подключаются туда через ISO файл. У нас есть задача сделать свой курс по языку на основе этой программы. Для ...Базы данных1 заявкаЗакрытгод назад
Необходимо оптимизировать отображение нескольких страниц на сайте под спецефические устройства и расширения (macOS, 4K)macOSHTML-верстка5 заявокЗакрыт2 года назад
Есть приложение для MacOS. При первом запуске выдается ошибка про unidentified developer. Я так понимаю нужно приложение подписывать как то. Возможно ли это сделать уже в скомпилированном приложении или нужны исходники?macOSПрикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
[list][*]Необходим опытный разработчик для создания универсального парсера под сайт спортивной статистики Flashscore, британская версия. Задача парсера – собирать данные уже сыгранных матчей выбранного турнира в базу данных Excel. Принцип работы – парсер должен со страницы ...macOSБазы данных1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $200
Демон (сервис, сервисное приложение) - это особый тип приложения как для Windows, так и для Linux с MacOS. Необходимо разработать заготовку демона на ЧИСТОМ API под все 3 операционки, очень желательно на Си, в крайнем ...Системное программированиенет заявокЗакрыт2 года назад