Заказать услуги администратора macOS

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  • Приложение скриншотов macOS, SwiftUI

    $50

    Приложение скриншотов macOS, SwiftUI Требуются базовые навыки программирования, знание SwiftUI, базовое знание английского языка. Этот проект реализует расширенную функциональность скриншотов, аналогичную стандартной функциональности macOS (попробуйте Shift+Cmd+4). Мы пытаемся конкурировать с Clean Shot X https://youtu.be/FZbICrBKWIU. Чтобы ...

    macOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Открыт
    18 дней назад

  • Дизайн меню для чита

    Приветствую, мы хотим обновить меню для чита, нас интересует квадратный формат меню при большой вложенности, дизайны на которые мы ориентируемся - MacOS и Neverlose(КЛИК) От вас требуется наличие опыта дизайна меню, дизайна ...

    macOS
    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Приложения под криптовалютную монету

    Всем привет! Имеется исходный код криптовалюты. Криптовалюта создана на базе Bitcoin и Litecoin. Требуется разработать приложения под различные платформы: Windows, Ubuntu, MacOS, Android, iOS. Также есть необходимость замены алгоритма для майнинга на более современный, устойчивый к Asic. Рынок не изучал, ...

    AndroidiOSUbuntumacOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Руководитель службы технической и клиентской поддержки

    $2500

    Требуется руководитель службы технической и клиентской поддержки англоязычных пользователей. Область деятельности - оказание технической поддержки клиентам по установке ПО от разных производителей (IT Support service). Предлагаем постепенную ...

    macOSVoIP
    Служба поддержки5 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Дневник головной боли на PyQt5

    $30

    Мне нужно десктопное приложение на Python – PyQt5 Пишите ваш телеграмм - напишу сам. По срокам выполнения - 2 дня. 1. Название приложения: Дневник головной боли 2. Описание приложения: Приложение предназначено для ведения ...

    PythonLinuxmacOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Настройка сип-номера

    Настройка сотффонов на ПК для подключения сип-номера. Есть данные для регистрации (логин, пароль) Для WindowsПриложение для загрузки [url=https://www.microsip.org/]https://www.microsip.org[/url] Инструкция по настройке видео [url=https://www.youtube.com/watch?v=PEN2qEUWVcs]https://www.youtube.com/watch?v=PEN2qEUWVcs[/url]Для MacOS Приложение для загрузки [url=https://apps.apple.com/us/app/telephone/id406825478?mt=12]https://apps.apple.com/us/app/telephone/id406825478?mt=12[/url] Инструкция по настройке видео [url=https://www.youtube.com/watch?v=FyCnQHnOMAI]https://www.youtube.com/watch?v=FyCnQHnOMAI[/url]

    macOS
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Разработать два нативных десктопных приложения. Windows и Mac

    Необходимо разработать два отдельных нативных десктопных приложения на Windows и MacOS - не кроссплатформенное решение. Пишите сразу сроки и цены выполнения проекта. Задача приложения - мониторинг атмосферы в коллективе посредством ежедневных ответов на определенные вопросы, которые интересуют ...

    macOS
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Выступить с докладом по теме "Моки для АПИ"

    $330

    Привет, меня зовут Даня, я из qa.studio/ Мы обучаем ручному тестированию. Раз в неделю мы проводим закрытые доклады для учеников. Сейчас ищем желающих выступить с докладом по теме «Моки для АПИ. Это может быть Postman Mock Servers или WireMock ...

    macOS
    Тестирование ПО4 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Провести доклад на тему "Postman Mock Servers или другие инструменты"

    Привет, меня зовут Даня, я из qa.studio/ Мы обучаем ручному тестированию. Сейчас ищем желающих выступить с докладом по мокам. Слушать будет примерно 30 человек уровня джун ручной тестировщик (считай, чайники). Примерно на 40 минут рассказ и затем секция вопросов. Пожелание: — ...

    macOS
    Тестирование ПОнет заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Расширения для Safari на MacOS (swift)

    Насчет цены проекта, пишите, пожалуйста, за сколько вы можете сделать)TLDR:Сделать аналог этого расширения, но в Safari: https://chrome.google.com/webstore/detail/save-to-google-drive/gmbmikajjgmnabiglmofipeabaddhgneОно будет очень схоже с функционалом к ​​этому:https://apps.apple.com/ae/app/save-to-dropbox-for-safari/id1391693608Подробности:- Расширение Safari, которое позволяет пользователям сохранять изображения, файлы и веб страницы- ...

    macOSSwift
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Автокликер с возможностью переключения окон для MacOS

    Для имитаци работы сотрудника нужно сделать расширенную версию автокликера - скрипт, который сможет с определённой заданной периодичностью переключать вкладки в бразуере и окна рабочих программ, при этом имитируя активность клавиатуры или мыши. Для MacOS.

    macOS
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Програма для macos

    Нужно создать программу которая сможет открывать много автономных вкладок в гугле, тоесть что бы в одном окне можна было залогинитися  на одном сайте с 10 + аккаунтов программа для  примера у нас есть можна полностью ее ...

    macOS
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Пересобрать ISO под клиент программы

    Есть такая программа на ПК, MacOS, Android и iOS для изучения иностранных языков — Rosetta Stone. Курсы языков подключаются туда через ISO файл. У нас есть задача сделать свой курс по языку на основе этой программы. Для ...

    AndroidiOSmacOS
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • MacOS. Ошибка unidentified developer у приложения.

    Есть приложение для MacOS. При первом запуске выдается ошибка про unidentified developer. Я так понимаю нужно приложение подписывать как то. Возможно ли это сделать уже в скомпилированном приложении или нужны исходники?

    macOS
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсер для сайта Flashscore

    [list][*]Необходим опытный разработчик для создания универсального парсера под сайт спортивной статистики Flashscore, британская версия. Задача парсера – собирать данные уже сыгранных матчей выбранного турнира в базу данных Excel. Принцип работы – парсер должен со страницы ...

    macOS
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Заготовка демона (сервиса) на C/C++ под Windows, Linux и MacOS

    $200

    Демон (сервис, сервисное приложение) - это особый тип приложения как для Windows, так и для Linux с MacOS. Необходимо разработать заготовку демона на ЧИСТОМ API под все 3 операционки, очень желательно на Си, в крайнем ...

    LinuxUbuntumacOS
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад