darktwister

Константин darktwister

 
21 годРоссия/Екатеринбург
4 года на фриланс-бирже
Был
11 дней назад
Накатим, откатим и починим
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
arthurstark
Артур 
29 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
2 года назад
Плагин для iiko (C#)
Очень рекомендую Константина, выполняет свою работу согласно ТЗ и своевременно.
Отличный заказчик, все ТЗ предельно понятно, контактен. Однозначно рекомендую!
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fgon
54 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
9 баллов
2 года назад
Работа с xls/xlsx файлами
Работа была выполнена хорошо. При возникновении проблемы, были потрачены усилия на выяснение её причины и исправления. Рекомендую.
Отличный заказчик. Разбирается в том, что просит. Всегда на связи
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domler
45 летТурция
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
2 года назад
Нужно написать программу под windows 7 печати картинки
Очень хороший исполнитель, сделал быстро и четко
Отличный заказчик, хорошая постановка задания, контактен. Однозначно рекомендую!
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A123kondr
Андрей 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
3 года назад
Скрипт (макрос) формирующий из списка Excel файлы и их печать
Константин предложил нужное решение, всегда был на связи, после согласования задачи сделал ее в заявленный срок. Дал все необходимые комментарии. Доволен сотрудничеством, рекомендую этого исполнителя.
Андрей - отличный заказчик. Знает, что нужно и как оно должно работать. Всегда на связи, проблем при сотрудничестве не было. Однозначно рекомендую!
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WebSockratStudio
Андрей 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-5)
$300
10 баллов
4 года назад
Разработка софта под MacOS - срочно!
Рекомендую исполнителя к работе
Было получено ТЗ, которое имело другие "масштабы", нежели описанные в самом заказе. При контакте с заказчиком приходилось ждать малейшего ответа по пол дня , который состоял из уговоров к выполнению этого заказа (хотя к заказчику были вопросы насчет отмены заказа и установки статуса "Сотрудничество не состоялось"). По итогу заказчик отмечает меня как отличного исполнителя, но по факту как никакой работы не было выполнено, так и, соответственно, оплаты никакой не было. Не рекомендую.
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