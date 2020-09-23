Было получено ТЗ, которое имело другие "масштабы", нежели описанные в самом заказе. При контакте с заказчиком приходилось ждать малейшего ответа по пол дня , который состоял из уговоров к выполнению этого заказа (хотя к заказчику были вопросы насчет отмены заказа и установки статуса "Сотрудничество не состоялось"). По итогу заказчик отмечает меня как отличного исполнителя, но по факту как никакой работы не было выполнено, так и, соответственно, оплаты никакой не было. Не рекомендую.