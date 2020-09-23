Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
2 года назад
Очень рекомендую Константина, выполняет свою работу согласно ТЗ и своевременно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все ТЗ предельно понятно, контактен. Однозначно рекомендую!
$40
9 баллов
2 года назад
Работа была выполнена хорошо. При возникновении проблемы, были потрачены усилия на выяснение её причины и исправления. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Разбирается в том, что просит. Всегда на связи
$20
10 баллов
2 года назад
Очень хороший исполнитель, сделал быстро и четко
Ответный отзыв
Отличный заказчик, хорошая постановка задания, контактен. Однозначно рекомендую!
$60
10 баллов
3 года назад
Константин предложил нужное решение, всегда был на связи, после согласования задачи сделал ее в заявленный срок. Дал все необходимые комментарии. Доволен сотрудничеством, рекомендую этого исполнителя.
Ответный отзыв
Андрей - отличный заказчик. Знает, что нужно и как оно должно работать. Всегда на связи, проблем при сотрудничестве не было. Однозначно рекомендую!
$300
10 баллов
4 года назад
Рекомендую исполнителя к работе
Ответный отзыв
Было получено ТЗ, которое имело другие "масштабы", нежели описанные в самом заказе. При контакте с заказчиком приходилось ждать малейшего ответа по пол дня , который состоял из уговоров к выполнению этого заказа (хотя к заказчику были вопросы насчет отмены заказа и установки статуса "Сотрудничество не состоялось"). По итогу заказчик отмечает меня как отличного исполнителя, но по факту как никакой работы не было выполнено, так и, соответственно, оплаты никакой не было. Не рекомендую.