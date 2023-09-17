Написание шаблонов двух договоров для ИП. До сих пор актуально =)

$20
Юридические услугиЗакрыт3 заявки23 просмотра
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Создается аутстафф компания.

(Имеем специалистов, которых можем предоставить на проект в другую компанию)

Необходимо написать два договора, один ИП (мы - аутстафф компания) <=> Специалист

И ИП (мы - аутстафф) <=> Компания, которой предоставляем специалиста на проект

месяц назад
darktwister
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
5 дней назад