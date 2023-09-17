Написание шаблонов двух договоров для ИП. До сих пор актуально =)

Здравствуйте! У меня есть действующий аккаунт на Авито. Аккаунт этот зарегистрирован на частное лицо то есть на меня. Аккаунт по теме-подбор персонала(на нем нет ни каких продаж товаров). Мне нужно (для повышения статуса)получить на нем ...