Как ИП стать опекуном?

Юридические услугиЗакрыт1 заявка17 просмотров
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Здравствуйте. Я бы хотел узнать, как мне юридически стать опекуном для отца, болеющим раком 4 стадии, не теряя своего статуса ИП?

4 месяца назад
Xacah
36 летСША
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад