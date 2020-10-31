dad_mf

Дмитрий Лешкин dad_mf

 
38 лет
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Контент-юрист/автор статей и публикаций по праву

Юрист с высшим образованием (Харьковский национальный университет внутренних дел) и опытом государственной службы (ГИС/ФССП)

6 лет пишу качественные статьи в различных отраслях права. Анализирую российское законодательство, работаю с судебной практикой, отвечаю за содержание своих материалов.

Владею доступным русским словом и правилами его написания.

Буду рад быть полезным.

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ТОП-20
Юридические услуги

Отзывы заказчиков

glvrd1
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$27
10 баллов
5 лет назад
Написать текст «Устав ООО 2020»
Заказывал написание юридического текста — работа сдана без правок, все сделано качественно и вовремя.
Хорошая, правильно поставленная задача, детальное тз. Сложности с коммуникацией.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $5от 1 дня
#719
Юридические услуги
нет отзывов
$1/час
от $1
#11