Контент-юрист/автор статей и публикаций по праву

Юрист с высшим образованием (Харьковский национальный университет внутренних дел) и опытом государственной службы (ГИС/ФССП)

6 лет пишу качественные статьи в различных отраслях права. Анализирую российское законодательство, работаю с судебной практикой, отвечаю за содержание своих материалов.

Владею доступным русским словом и правилами его написания.

Буду рад быть полезным.