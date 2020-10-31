glvrd1

Дмитрий glvrd1

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$27
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Нейминг 5—10 названий по 3 варианта на каждое название

    Патентное бюро ищет неймеров для разработки уникальных названий. Задача включает превращение существующих названий в охраноспособные, с предложением 3 вариантов на каждое название. Ожидается проверка уникальности и фантазийности названий. Работа на постоянной основе с регулярными объемами. Укажите инструменты проверки уникальности и желаемую стоимость услуг.

    Нейминг и Слоганы13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать текст «Устав ООО 2020»

    $27

    Добрый день, Дмитрий! Понравился ваш отклик на заказ «Тексты про открытие и ведение бизнеса в России» https://www.weblancer.net/vacancies/kopirajting-48/avtory-po-tematike-otkrytie-i-vedenie-biznesa-v-rossii-1073762/. Предлагаю выполнить вам оплачиваемое тестовое задание.  Задание на текст «SEO ТЗ ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Авторы по тематике «Открытие и ведение бизнеса в России»

    Ищем авторов для тематики «Открытие и ведение бизнеса в России. Юридические, бухгалтерские и налоговые вопросы понятным языком». Примеры тем, на которые необходимо будет готовить контент: Форма Р21001: образец заполнения заявления о государственной регистрации ИПРегистрация ИП: ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

dad_mf
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$27
8 баллов
4 года назад
Написать текст «Устав ООО 2020»
Хорошая, правильно поставленная задача, детальное тз. Сложности с коммуникацией.
Заказывал написание юридического текста — работа сдана без правок, все сделано качественно и вовремя.
Ответный отзыв