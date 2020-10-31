Патентное бюро ищет неймеров для разработки уникальных названий. Задача включает превращение существующих названий в охраноспособные, с предложением 3 вариантов на каждое название. Ожидается проверка уникальности и фантазийности названий. Работа на постоянной основе с регулярными объемами. Укажите инструменты проверки уникальности и желаемую стоимость услуг.