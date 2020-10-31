Патентное бюро ищет неймеров для разработки уникальных названий. Задача включает превращение существующих названий в охраноспособные, с предложением 3 вариантов на каждое название. Ожидается проверка уникальности и фантазийности названий. Работа на постоянной основе с регулярными объемами. Укажите инструменты проверки уникальности и желаемую стоимость услуг.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$27
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Нейминг и Слоганы13 заявокЗакрыт4 года назад
- $27
Добрый день, Дмитрий! Понравился ваш отклик на заказ «Тексты про открытие и ведение бизнеса в России» https://www.weblancer.net/vacancies/kopirajting-48/avtory-po-tematike-otkrytie-i-vedenie-biznesa-v-rossii-1073762/. Предлагаю выполнить вам оплачиваемое тестовое задание. Задание на текст «SEO ТЗ ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Ищем авторов для тематики «Открытие и ведение бизнеса в России. Юридические, бухгалтерские и налоговые вопросы понятным языком». Примеры тем, на которые необходимо будет готовить контент: Форма Р21001: образец заполнения заявления о государственной регистрации ИПРегистрация ИП: ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад
Отзывы фрилансеров
$27
8 баллов
4 года назад
Хорошая, правильно поставленная задача, детальное тз. Сложности с коммуникацией.
Ответный отзыв
Заказывал написание юридического текста — работа сдана без правок, все сделано качественно и вовремя.