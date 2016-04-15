petiawur

Андрей petiawur

 
31 годУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Январь 2013 - август 2015: юрист, юридическая компания MK Legal Service. Полное юридическое сопровождение хозяйственной деятельности клиентов, среди которых: Gigatrans, Quintessentially Ukraine, Medical Data Management, семья ресторанов Димы Борисова. 

Август 2015 - август 2016: старший юрист, юридическая компания Grishakov Law Company. Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности, аккредитация учреждений здравоохранения, получение разрешений на трудоустройство иностранцев, видов на временное и постоянное жительство.

С августа 2016: учредитель и управляющий партнёр юридической компании Doan Partners. Иммиграционное право, международное право, налоговое право, интеллектуальная собственность, открытие и сопровождение деятельности компаний.

Юридическое сопровождение
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-5
Юридические услуги
Отзывы заказчиков
miwkamiwka
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Необходима Юридическая консультация+Помощь со знанием ENG языка
Все круто, всем рекомендую
Отличный клиент. Приятно общаться и легко работать.
Ответный отзыв
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Нужна консультация украинского юриста
Спасибо Андрею за консультацию! Узнал все, что хотел. Мои рекомендации!
Хороший заказчик. Приятно общаться. С оплатой не было никаких проблем. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
66 отзывов
$50
10 баллов
7 лет назад
Адаптация договора
Все качественно и в срок, исполнитель на связи по всем вопросам, рекомендуем!
Отличный заказчик. Приятно общаться. Судя по подходу к делу, как исполнитель переводческих услуг, уверен, компания тоже все выполняет на высоте.
Ответный отзыв
binders
Эдгарс 
47 летЛатвия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Грамотную юридическую отписку DMCA
отлично сработались .....
Не возникло никаких проблем в работе. Хороший заказчик.
Ответный отзыв
Юридические услуги
4 отзыва
$30/час
#2