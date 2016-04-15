Январь 2013 - август 2015: юрист, юридическая компания MK Legal Service. Полное юридическое сопровождение хозяйственной деятельности клиентов, среди которых: Gigatrans, Quintessentially Ukraine, Medical Data Management, семья ресторанов Димы Борисова.

Август 2015 - август 2016: старший юрист, юридическая компания Grishakov Law Company. Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности, аккредитация учреждений здравоохранения, получение разрешений на трудоустройство иностранцев, видов на временное и постоянное жительство.

С августа 2016: учредитель и управляющий партнёр юридической компании Doan Partners. Иммиграционное право, международное право, налоговое право, интеллектуальная собственность, открытие и сопровождение деятельности компаний.