Нужна консультация украинского юриста

Юридические услугиЗавершен5 заявок171 просмотр
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Необходим украинский юрист/нотариус, для консультации по вопросу дарения недвижимого имущества. 

Все детали в обсуждении.

Оставляйте ваши контакты и если можете опишите опыт работы в данной сфере.

Если есть тариф, напишите ставку.

6 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
petiawur
Андрей 
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$25
1 день
Спасибо Андрею за консультацию! Узнал все, что хотел. Мои рекомендации!
Хороший заказчик. Приятно общаться. С оплатой не было никаких проблем. Рекомендую к сотрудничеству.