Помощь юриста в области защиты авторских прав

Юридические услугиЗакрыт6 заявок212 просмотров
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Здравствуйте.

Необходима консультация юриста в области защиты авторских прав (я являюсь ответчиком). Возможно понадобится составление ответа для приобщения к делу.

От 1000 рублей, дальше по объему работы.

6 лет назад
mad_fobos
40 летРоссия
20 лет в сервисе
Был
3 месяца назад