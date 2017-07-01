Нужна консультация по трудовому спору

Я гражданин Украины, работал удаленно программистом в одной российской компании. В результате этого сотрудничества у меня образовалась не выплаченная задолженность по заработной плате за 5 месяцев работы.

Необходимо:

1. Согласно законодательства РФ оценить, возможно ли в данной ситуации каким либо образом заставить работодателя выплатить задолженность.

2. Если возможность есть - быть готовым представлять мои интересы и довести дело до конца.

Из доказательств трудовых отношений могу предоставить только скриншоты учета рабочего времени из личного кабинета.

Если нужна какая-либо дополнительная информация - предоставлю.