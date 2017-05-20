Создать сверхнадежный договор ООО с ИП по разработке ПО

ПО серьезное, и договор должен быть серьезный. такой, чтобы программист отвечал за стабильность созданного ПО, взамен получив достаточно высокое вознаграждение.

чтобы гарантировал недорогую пост-продажную поддержку.

желательна уголовная ответственность на него по договору за умышленный сбой, в т.ч. через третьих лиц (штрафы - это все мелочи).

если он оставит лазейку в системе то должен быть штраф космический на него

Договор должен быть серьезный, и при этом не выходить за рамки правового поля РФ. (жестокий но справедливый)