Составить документы для выхода из директора ПАО в связи с банкротством

$15
Юридические услугиЗавершен3 заявки166 просмотров
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документы для подачи в 1) Общество 2) Совет Директоров 3) Налоговую (может это одно и тоже)

нужно полный пакет подготовить

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
Выбранный исполнитель
NZh
50 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$15
2 дня
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Приятно было работать). Информация предоставлена в полном объеме, задача в процессе общения изложена четко, оплата произведена своевременно.
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