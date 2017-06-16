Нужен договор о сотрудничестве(мы делаем рекламу, а нам что-то взамен)

Универсальный договор, который будет подан в 3 компании на подписание.

О том что мы делаем автообзвон, а нам тоже что-то идет (бартер или деньги - без разницы).

Договор что мы партнеры например.﻿

(на данный момент мы уже инвестируем свои деньги в 3 данные комапнии без договора чтобы войти к ним, и нужно чтобы эффект от наших движений зачитывался нам)﻿

Что-то грамотное, не с бухты барахты и так чтобы мы не попадали на НДС особо (можно занизить цену). Кто что может предложить конкретно?

Бюджет 1000р