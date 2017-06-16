Нужнн договор ГПХ с управляющим, который защитит собственников от потерь и будет приносить прибыль. Чтобы он сдавал недвижимость (общался с арендаторами), заказывал ремонтные работы в случае поломок (общался с рабочими), итд, но чтобы нес ответсвенность ...
Нужен договор о сотрудничестве(мы делаем рекламу, а нам что-то взамен)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Универсальный договор, который будет подан в 3 компании на подписание.
О том что мы делаем автообзвон, а нам тоже что-то идет (бартер или деньги - без разницы).
Договор что мы партнеры например.
(на данный момент мы уже инвестируем свои деньги в 3 данные комапнии без договора чтобы войти к ним, и нужно чтобы эффект от наших движений зачитывался нам)
Что-то грамотное, не с бухты барахты и так чтобы мы не попадали на НДС особо (можно занизить цену). Кто что может предложить конкретно?
Бюджет 1000р
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