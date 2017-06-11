Нужна консультация по получению визы для въезда в Беларусь

Нужно найти для меня оптимальный вариант. Мне нужно находится в Беларуси минимум пол года, работать не планирую, просто находится.

Мне нужно знать как правильно заполнить документы, какие документы нужны и сколько это будет стоить.

Остальные подробности в личной переписке, после выберу исполнителя. В отклике пожалуйста пишите что вы по поводу визы.