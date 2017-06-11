Найти законы, постановления, госты, регламенты и прочее

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Юридические услугиЗакрыт10 заявок249 просмотров
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Никак не могу найти информацию, почему мы должны оборудовать грузовой автопарк звуковыми сигналами заднего хода. Нужно найти всю информацию, Госты, регламенты, законы, которые регламентируют этот вопрос, а так же последствия, штрафные санкции при проверках и прочее. Законы РФ.

7 лет назад
SPb-Group
Андрей 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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