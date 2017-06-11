Найти законы, постановления, госты, регламенты и прочее

На базе старой ПАО "Конструткор Империй" (есть много нормативных документов) Проработать нужно все грамотно без воды так чтобы: - был грамотный устав - сотрудники хранили тайну под угрозой суда - были грамотные нормтаивные акты (есть сейчас какие-то но нужно ...