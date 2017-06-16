Составить договор с управляющим (имуществом)

Нужнн договор ГПХ с управляющим, который защитит собственников от потерь и будет приносить прибыль. Чтобы он сдавал недвижимость (общался с арендаторами), заказывал ремонтные работы в случае поломок (общался с рабочими), итд, но чтобы нес ответсвенность за кражи и порчу имущества более чем типовая фараза в договоре.

Бюджет 1000р