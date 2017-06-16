Составить договор с управляющим (имуществом)

$15
Юридические услугиЗакрыт12 заявок209 просмотров
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Нужнн договор ГПХ с управляющим, который защитит собственников от потерь и будет приносить прибыль. Чтобы он сдавал недвижимость (общался с арендаторами), заказывал ремонтные работы в случае поломок (общался с рабочими), итд, но чтобы нес ответсвенность за кражи и порчу имущества более чем типовая фараза в договоре.

Бюджет 1000р

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)