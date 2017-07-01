Подготовить договор на оказание услуг

Юридические услугиЗавершен8 заявок273 просмотра
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Необходимо подготовить договор на выполнение разовых услуг по сопровождению сайта.

Ситуация следующая - есть клиент, которому мы периодически (может 1 раз в 2 месяца или 1 раз в 3 месяца или 3 раза в месяц) по факту обращения проводим какие-то работы на сайте. То есть он оплачивает за факт выполненных работ. И нам не хотелось бы на каждую мелкую работу каждый раз готовить договор и подписывать его.  Нужен один универсальный договор, по которому мы бы целый год с ним работали и выставляли счёта на оплату за проделанную работу. Договор между ИП (наше агентство зарегестрировано на ИП) и ООО для России.

Пишите сроки изготовления и цену.

Оплата будет проводиться по безопасной сделке.

6 лет назад
Kron1410
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
UristN
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад
$33
3 дня
Сделано быстро и качественно.
Четкая задача, и результат принят без вопросов, рекомендую. Оплата через безопасную сделку пришла.