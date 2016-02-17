Железобетонное SEO

Общий стаж в SEO более 11 лет. Занимаюсь продвижением коммерческих проектов более 9 лет, из них почти 2 года работал интернет-маркетологом в вебстудии "Creater". Знаю ключевые факторы ранжирования в поисковых системах Яндекс и Google. Основную часть проектов продвигал(ю) по самому конкурентному региону - Москва. Результаты продвижения можете посмотреть в "Портфолио". Небольшую биографию обо мне можно узнать на страничке моего личного блога onlain-work.ru/obavtore.html (сейчас блог временно не веду и не продвигаю его). На данный момент я предоставляю следующие виды услуг:

Seo продвижение сайтов (трафик из органики Яндекс, Google);

Ведение контекстной рекламы в Яндекс.Директ;

Составление семантического ядра (СЯ) сайта;

Комплексный аудит сайта;

Технический аудит сайта.

А теперь более подробнее о каждой услуге.

Seo продвижение сайтов

Сюда входит полный пакет услуг по продвижению интернет-проекта, включая подробные ежемесячные отчёты.

Цена: продвижение регионального сайта - от 15000 руб/мес , Москва - от 20 000 руб/мес.

продвижение интернет-магазина: по региону РФ - от 20000 руб/мес , по Москве - от 30000 руб/мес .

В стоимость продвижения уже включены все затраты на сторонние сервисы, контент и т.д. !!!

Настройка и ведение контектной рекламы в Яндекс.Директ

Цена: настройка - от 10000 руб. единоразово , ведение от 5000 руб./мес.

Составление семантического ядра (СЯ) сайта

Я изучаю ваш бизнес и анализирую конкурентов, на основании этого составляю список ключевых фраз, по которым будут приходить целевые посетители.

Цена: от 5000 руб. (в эту сумму входит до 130 ключевых фраз. Если фраз окажется более 130 , то каждая следующая фраза после 130-ой будет стоить 20 рублей , а каждая фраза после 300-ой будет стоить 15

рублей, каждая фраза после 500-ой будет стоить 10 рублей.)

Вы можете отказаться от всех фраз следуемых за 130-ой фразой, если они вам не нужны!!!

В СЯ не будет мусорных фраз, фраз-пустышек, накрученных фраз, неявных дублей и т.д. Таким образом, вы получите максимально чистое СЯ. Фразы из такого ядра являются трафиковыми, то есть по ним приходят живые клиенты!

Комплексный аудит сайта

Сюда входит технический аудит, аудит ссылочного профиля сайта, внутренний seo-аудит, текстовый аудит, аудит коммерческих факторов, базовый аудит юзабилити. На выходе вы получите список проблем по вашему сайту и рекомендации по их устранению.

Цена: от 9000 руб.

Технический аудит сайта

Включает в себя

Определение главного зеркала сайта;

Поиск дублей страниц;

Поиск мусорных страниц;

Проверку структуры сайта и ЧПУ;

Проверку работоспособности ссылок на сайте (поиск «битых» ссылок);

Проверку кода на валидность;

Проверку наличия robots.txt и его кошерности;

Проверку наличия карты сайта в XML-формате и её актуальности;

Проверку скорости загрузки страниц;

Проверку HTTP заголовков Last-Modified и If-Modified-Since;

Проверку наличия и работоспособности 404-ой страницы;

Проверку сайта на кроссбраузерность (в браузерах GoogleChrome, Opera, Firefox, Internet Explorer)

На выходе вы получите список выявленных недочётов и рекомендации по их устранению.

Цена: от 2000 руб.

PS: Могу работать как ИП.

Если вы хотите заказать услугу или узнать какие-то подробности, обсудить что-то, смело обращайтесь на почтовый ящик [email protected] или в скайп - anmaslen.