sva425

Виталий sva425

 
41 годУкраина/Львов
11 лет на фриланс-бирже
Был
12 часов назад
Статичные и gif-баннеры, креативы для соцсетей

Разработка эффективных статичных и gif-баннеров (анимационных) для вашего сайта, соцсетей и рекламных кампаний Google Adwords, Яндекс.Директ и т.п.

  • оперативность
  • правки до полного утверждения
  • всегда несколько вариантов дизайна на выбор
Google Ads
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$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
38
безопасных платежей
ТОП-50
Баннеры
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Отзывы заказчиков
Oleg_10
Олег 
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$40
10 баллов
2 года назад
Зробити декілька банерів
Зроблено якісно і швидко. Рекомендую.
Замовник, з яким приємно мати справу. Сподіваюсь на подальшу співпрацю.
Ответный отзыв
Goblyin
Олег 
29 летМолдова
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$12
10 баллов
2 года назад
Квадратный Баннер для shopi.md
Результатом доволен. В очередной раз рекомендую.
Отличный заказчик! Не первый раз работаю с Олегом и надеюсь, не последний. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
egoist77
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$14
10 баллов
2 года назад
Анимационный баннер 728*90
Все отлично, спасибо!
Приятные впечатления от сотрудничества с Вячеславом. Рекомендую!
Ответный отзыв
AKS_Alexandr
Александр 
36 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Разработка иконки брошенной корзины
Сверх-Быстрое выполненние работы. Понимание правок с "полу-слова". Я доволен на 120% . Рекомендую
Отличный заказчик. Приятная коммуникация и своевременная оплата. Надеюсь, ещё не раз поработаем. Рекомендую!
Ответный отзыв
YAlex84
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
2 года назад
Сделать 3 варианта рекламного баннера 240x400px
Работа выполнена качественно и в срок. Со вкусом и без лишних вопросов. Внимательное отношение к заданию и несколько вариантов. Категорически рекоммендую!
Все отлично, сотрудничеством доволен. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Баннеры
274 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
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