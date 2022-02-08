Статичные и gif-баннеры, креативы для соцсетей
Разработка эффективных статичных и gif-баннеров (анимационных) для вашего сайта, соцсетей и рекламных кампаний Google Adwords, Яндекс.Директ и т.п.
- оперативность
- правки до полного утверждения
- всегда несколько вариантов дизайна на выбор
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
38
безопасных платежей
ТОП-50— Баннеры
Портфолио
- Комплект баннеров для Google Adwords и Facebook1137 просмотров
- Комплект баннеров для Google Adwords (12 размеров)1031 просмотр
- Комплект баннеров для Google Adwords (13 размеров)672 просмотра
- Обложка для сообщества ВК (3 вариации)1013 просмотров
- Обложка для сообщества ВК928 просмотров
- Баннеры "ТОП-200" (3 шт)928 просмотров
- Gif-баннер botmaster680 просмотров
- 2 баннеры "Черная пятница"739 просмотров
- Баннер "Черная пятница"737 просмотров
- Баннер "Черная пятница"1220 просмотров
- Комплект баннеров для Google Adwords561 просмотр
- Gif-баннеры 468х60720 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
2 года назад
Зроблено якісно і швидко. Рекомендую.
Ответный отзыв
Замовник, з яким приємно мати справу. Сподіваюсь на подальшу співпрацю.
$12
10 баллов
2 года назад
Результатом доволен. В очередной раз рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Не первый раз работаю с Олегом и надеюсь, не последний. Однозначно рекомендую!
$14
10 баллов
2 года назад
Все отлично, спасибо!
Ответный отзыв
Приятные впечатления от сотрудничества с Вячеславом. Рекомендую!
$10
10 баллов
2 года назад
Сверх-Быстрое выполненние работы. Понимание правок с "полу-слова". Я доволен на 120% . Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятная коммуникация и своевременная оплата. Надеюсь, ещё не раз поработаем. Рекомендую!
$20
10 баллов
2 года назад
Работа выполнена качественно и в срок. Со вкусом и без лишних вопросов. Внимательное отношение к заданию и несколько вариантов. Категорически рекоммендую!
Ответный отзыв
Все отлично, сотрудничеством доволен. Однозначно рекомендую!
Баннеры
274 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#24