nizimov-andrei

Андрей nizimov-andrei

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад

Відповідальний роботодавець – для відповідальних фрілансерів!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
24%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
30
безопасных платежей

  • Opencart доопрацювання модуля

    Необхідно доопрацювати модуль оплати Authorize.Net для OpenCart 2.2.0.0, щоб вирішити проблему з Webhook. Модуль старий, можливо, існує нова версія, яка усуває цю проблему. Вартість та терміни виконання завдання уточнити.

    Доработка сайтовOpencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Тест кібербезпеки сайту (фінтех)

    Проведіть тестування сайту та серверу на можливі варіанти злому та проникнення. Необхідно створити детальний звіт з описом виявлених проблем та рекомендаціями. Розгляньте, які тести ви будете проводити, а також орієнтовний час виконання і вартість послуг.

    Тестирование сайтов
    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Laravel

    Требуется разработка проекта на Laravel. Все детали описаны в техническом задании. Оцените сроки и стоимость выполнения задачи. Ждем предложений от опытных фрилансеров.

    Laravel
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Laravel завдання

    Необходимо оценить бюджет и сроки выполнения двух задач в области веб-программирования на Laravel. Предоставьте свои предложения по каждому из заданий.

    Laravel
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Адаптувати розширення для Хрома

    Необхідно адаптувати самописне розширення для Google Chrome, яке отримує та відображає інформацію про вакансії. Зміна дизайну сайту призвела до несправності плагіна. Вимоги: оновити код, щоб він відповідав новій структурі сторінки, та забезпечити працездатність розширення.

    Доработка сайтовJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Логотип для криптопроекта

    Требуется разработка логотипа для криптопроекта. Необходимы оригинальные идеи и проработка деталей. Подробное описание с примерами доступно в документе. Оцените сроки и стоимость выполнения заказа.

    Создание логотиповGoogle Docs
    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • CodeIgniter сайт

    Необходимо доработать функционал загрузки изображений для маркетплейса на CodeIgniter. При загрузке фото требуется автоматически создавать три версии: оригинал, размер 1100px и 420px, с качеством 80%. Задать оптимизацию для различных модулей сайта, чтобы уменьшить объем страницы и улучшить скорость загрузки. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.

    CodeIgniterPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перекладач з англійського, послідовний усний переклад

    Необхідний усний перекладач для допомоги під час дзвінків з англомовними співрозмовниками. Переклад з англійської на українську або російську. Погодинна оплата. Важливо вказати ваш часовий рейт та наявність досвіду.

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Додати тег до лінку (вордпресс)

    Необхідно додати атрибут data-cmp-vendor до скрипта на сайті WordPress. Зараз скрипт виглядає як <script defer type='text/javascript' src='https://stats.wp.com/s-202230.js' id='woocommerce-analytics-js'></script>, потрібно змінити на <script defer type='text/javascript' src='https://stats.wp.com/s-202230.js' id='woocommerce-analytics-js' data-cmp-vendor='s1252'></script>. Інструкції та приклади коду надаються.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Розробка бота Uniswap V3

    Шукається розробник для створення індивідуального бота для Uniswap V3. Необхідно реалізувати алгоритм, який автоматично вибирає найкращі пули та управляє позиціями. Важливо мати досвід у розробці програмного забезпечення для криптовалют та вміння створювати алгоритми для різних сценаріїв.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка на сайте принятия политики/согласия обработки куки.

    Требуется настроить виджет согласия обработки куки на сайте WordPress с шаблоном Диви. Необходимо корректно реализовать работу окна согласия, включая/исключая определенные куки. Потребуется опыт работы с кодом и доступ к консоли настройки. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доп услуги по продвижению

    $10

    Ищутся специалисты для предоставления дополнительных услуг по продвижению, включая маркетинговый анализ. Требуется проработка стратегий и рекомендаций для эффективного маркетинга.

    Маркетинговый анализ1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Wordpress налаштування вікна управління згодою

    Необхідно правильно налаштувати вікно управління згодою на Wordpress, щоб куки блокувалися або активувалися в залежності від згоди користувача. Зараз куки в автоматичному режимі блокуються без можливості розблокування, а в ручному режимі - всі активовані. Потрібно додати спеціальні теги згідно з мануалом сервісу Consentmanager. Доступи до кабінету та сайту будуть надані розробнику.

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Wordpress настроить плагин miniOrange OAuth Server

    Необходимо настроить плагин miniOrange OAuth / OpenID Connect Server на сайте Wordpress для авторизации пользователей в Nextcloud. Плагин установлен, но вход не работает. Требуется проверить настройки и исправить возможные ошибки, включая редиректы. Опишите срок и цену выполнения задачи.

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Відгуд від людини з Linkedin

    Шукається активна людина з Linkedin для написання відгуку про компанію. Потрібно підтвердити співпрацю, лінк на профіль обов'язковий. Текст відгуку надається. Вкажіть свою ціну за роботу.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Wordpress

    Требуется доработать процесс получения данных из API Strava для сайта на WordPress в соответствии с ТЗ. Необходимо устранить

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дописать/написать смарт контракт ETHEREUM

    Требуется дополнить существующий краудсейл смарт-контракт на ETHEREUM, добавив необходимые условия и функционал для интеграции с лендингом. Ожидается предоставление цены и сроков выполнения задачи, а также ответы на вопросы по техническому заданию.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание большого проекта

    Ищем разработчиков для реализации крупного веб-проекта на фреймворках Laravel или Yii. Проект рассчитан на 4-12 месяцев, с оплатой поэтапно после завершения задач. Верстка почти готова, ТЗ будет предоставлено. Требуется информация о вашем опыте и портфолио.

    LaravelYii
    Веб-программирование12 заявок
    Завершен
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров

eloh1m
21 год
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
$15
10 баллов
2 года назад
Адаптувати розширення для Хрома
JavaScriptДоработка сайтов
Приятно работать. Оперативно отвечает на вопросы. Моментальная оплата
Все отлично. Бьістрое решение вопроса. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
web_engineer
Евгений 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
CodeIgniter сайт
CodeIgniterPHP
Добре прописана задача, своєчасна оплата. Рекомендую.
Чудовий виконавець, швидко та по ділу. Мої рекомендації!
Ответный отзыв
smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
3 года назад
Доп услуги по продвижению
Все отлично. Работаем 2 раз. Оплата в срок, все понятно и доступно. Рекомендую.
Все отлично, повторно работаем - все ок. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
3 года назад
Відгуд від людини з Linkedin
Все отлично. Рекомендую.
Все согласно договоренностям! Мои рекомендации!
Ответный отзыв
webplus
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Wordpress
WordPress
Спасибо за заказ, приходите еще, будем ждать!
Спасибо всей команде, поработали над проектом на славу. Прошу прощения, за много изменений, что я просил, ребята все учли и сделали как я хотел. Благодарю! Буду рекомендовать вас всем знакомым, а с новыми проектами приду к вам еще раз. До новых проектов!
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