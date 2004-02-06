nizimov-andrei

Необходимо доработать функционал загрузки изображений для маркетплейса на CodeIgniter. При загрузке фото требуется автоматически создавать три версии: оригинал, размер 1100px и 420px, с качеством 80%. Задать оптимизацию для различных модулей сайта, чтобы уменьшить объем страницы и улучшить скорость загрузки. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.