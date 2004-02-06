nizimov-andrei

Необхідно доопрацювати модуль оплати Authorize.Net для OpenCart 2.2.0.0, щоб вирішити проблему з Webhook. Модуль старий, можливо, існує нова версія, яка усуває цю проблему. Вартість та терміни виконання завдання уточнити.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Необхідно налаштувати VPS для успішного запуску сайтів на Laravel. Визначити причини проблем із запуском та надати оцінку по вартості і термінам виконання. Докладніше описано в наданому документі.Системное администрирование3 заявкиЗакрытгод назад
Проведіть тестування сайту та серверу на можливі варіанти злому та проникнення. Необхідно створити детальний звіт з описом виявлених проблем та рекомендаціями. Розгляньте, які тести ви будете проводити, а також орієнтовний час виконання і вартість послуг.Тестирование сайтов3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработка проекта на Laravel. Все детали описаны в техническом задании. Оцените сроки и стоимость выполнения задачи. Ждем предложений от опытных фрилансеров.Закрытгод назад
Необхідно додати нові функції на сайт, використовуючи фреймворк Laravel. Вся інформація про завдання викладена в технічному завданні. Оцінка термінів та вартості обов'язкова.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрытгод назад
Необходимо оценить бюджет и сроки выполнения двух задач в области веб-программирования на Laravel. Предоставьте свои предложения по каждому из заданий.Закрытгод назад
Необхідно адаптувати самописне розширення для Google Chrome, яке отримує та відображає інформацію про вакансії. Зміна дизайну сайту призвела до несправності плагіна. Вимоги: оновити код, щоб він відповідав новій структурі сторінки, та забезпечити працездатність розширення.Завершен2 года назад
Требуется разработка логотипа для криптопроекта. Необходимы оригинальные идеи и проработка деталей. Подробное описание с примерами доступно в документе. Оцените сроки и стоимость выполнения заказа.Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо доработать функционал загрузки изображений для маркетплейса на CodeIgniter. При загрузке фото требуется автоматически создавать три версии: оригинал, размер 1100px и 420px, с качеством 80%. Задать оптимизацию для различных модулей сайта, чтобы уменьшить объем страницы и улучшить скорость загрузки. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.Завершен3 года назад
Необхідний усний перекладач для допомоги під час дзвінків з англомовними співрозмовниками. Переклад з англійської на українську або російську. Погодинна оплата. Важливо вказати ваш часовий рейт та наявність досвіду.Переводы3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необхідно додати атрибут data-cmp-vendor до скрипта на сайті WordPress. Зараз скрипт виглядає як <script defer type='text/javascript' src='https://stats.wp.com/s-202230.js' id='woocommerce-analytics-js'></script>, потрібно змінити на <script defer type='text/javascript' src='https://stats.wp.com/s-202230.js' id='woocommerce-analytics-js' data-cmp-vendor='s1252'></script>. Інструкції та приклади коду надаються.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Шукається розробник для створення індивідуального бота для Uniswap V3. Необхідно реалізувати алгоритм, який автоматично вибирає найкращі пули та управляє позиціями. Важливо мати досвід у розробці програмного забезпечення для криптовалют та вміння створювати алгоритми для різних сценаріїв.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется настроить виджет согласия обработки куки на сайте WordPress с шаблоном Диви. Необходимо корректно реализовать работу окна согласия, включая/исключая определенные куки. Потребуется опыт работы с кодом и доступ к консоли настройки. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.Закрыт3 года назад
- $10
Ищутся специалисты для предоставления дополнительных услуг по продвижению, включая маркетинговый анализ. Требуется проработка стратегий и рекомендаций для эффективного маркетинга.Маркетинговый анализ1 исполнительЗавершен3 года назад
Необхідно правильно налаштувати вікно управління згодою на Wordpress, щоб куки блокувалися або активувалися в залежності від згоди користувача. Зараз куки в автоматичному режимі блокуються без можливості розблокування, а в ручному режимі - всі активовані. Потрібно додати спеціальні теги згідно з мануалом сервісу Consentmanager. Доступи до кабінету та сайту будуть надані розробнику.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить плагин miniOrange OAuth / OpenID Connect Server на сайте Wordpress для авторизации пользователей в Nextcloud. Плагин установлен, но вход не работает. Требуется проверить настройки и исправить возможные ошибки, включая редиректы. Опишите срок и цену выполнения задачи.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Шукається активна людина з Linkedin для написання відгуку про компанію. Потрібно підтвердити співпрацю, лінк на профіль обов'язковий. Текст відгуку надається. Вкажіть свою ціну за роботу.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется доработать процесс получения данных из API Strava для сайта на WordPress в соответствии с ТЗ. Необходимо устранитьЗавершен3 года назад
Требуется дополнить существующий краудсейл смарт-контракт на ETHEREUM, добавив необходимые условия и функционал для интеграции с лендингом. Ожидается предоставление цены и сроков выполнения задачи, а также ответы на вопросы по техническому заданию.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищем разработчиков для реализации крупного веб-проекта на фреймворках Laravel или Yii. Проект рассчитан на 4-12 месяцев, с оплатой поэтапно после завершения задач. Верстка почти готова, ТЗ будет предоставлено. Требуется информация о вашем опыте и портфолио.Веб-программирование12 заявокЗавершен3 года назад