Парсить данные нужно с 1 сервиса через API, и с 3 сайтов. Всего нужно спарсить около 16 переменных для программы (их количество может поменяться в ходе написания программы, но незначительно). 13 переменных с сервиса ...
Wordpress
Вордпресс с WP-Recall
На сайт подключен по API сервис спорт треков Strava, получаем данные по юзерам.
Данные записываем в БД.
Из этих данных с БД, сформированы на фронте таблицы. https://c2n.me/4csBXMm
Это все уже есть.
Необходимо доработать получение данные по правилам с ТЗ, чтобы не было "подтасовок" с результатами.
Сделать минимальную модерация по таким результатам.
ТЗ с правилами прикрепил.
Жду оценку по цене срокам, и если будут вопросы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
Добрый день, ищу программиста для переделки сайта. У нас сайт написан на самописном движке на PHP 4.1 1) Хотим освежить и обновить его, можно ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Имеется сайт 1politeh.ru на Битриксе, лицензия стандарт. Необходимо реализовать поддомен для г. Киров. Основной домен будет на москву и РФ. (пока один поддомен, но будем расширять через пару месяцев) Адреса, склонение регионов: ...Закрыт4 года назад
Необходимо сделать одностраничный сайт и сделать его дизайн Одностраничный сайт, который будет заточен только под визу в Грецию и еще должна быть такая услуга как регистрация на Грецию может быть сделан в любом ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт4 года назад
- $25
for the sample timestamps I have mentioned, could you calculate the profit in BTC and the Profit of the trade in %?this is a test question to check if you are a real dev or ...Закрыт4 года назад
Настроить бот модератор для группы в Телеграм, можно использовать готовый https://t.me/modlikebot Удаление сообщений о вступлении и выходе пользователейАнтизакреп сообщений из канала в чатСистема приветствий новичков в группе ТелеграмЧто порекомендуете? Работы меньше часа по ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $136
Нужно разработать систему лицензий для XenForo v2.2.5 Само тз: https://docs.google.com/document/d/19742tSI7lV0VmK-CCW7V5ZQ2JMdqQpSluOz6G-g-gn4/edit?usp=sharing Так же могу ответить на любые вопросы касаемо тз в телеграме.Закрыт4 года назад
У нас собственный проект - очень крупная онлайн платформа с аудиторией более 15 млн в год. Сайту 20 лет. Платформа написана на python и django. Мы сделали новый UX/дизайн, и своей командой (у нас 3 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1500
Здравствуйте. Бизнес не большой. Мы ищем исполнителя с расчетом на один год сотрудничества. То есть создания проекта поэтапно (до 3 месяцев), потом доработки, улучшения, дополнения, расширения. У нас 3 направления 1. Посредник между нашими клиентами ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
-Дособирать дизайн в соответствии с макетом Фигма. Вёрстка flex-box. частично сделано, но не 100% соответствия макету. -Программирование анимации как в примерах: growwwkit.com загрузчика taktproject.com и ещё некоторые нестандартные вещи. -Доработка разделов в админке ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад