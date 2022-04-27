Вордпресс с WP-Recall

На сайт подключен по API сервис спорт треков Strava, получаем данные по юзерам.

Данные записываем в БД.

Из этих данных с БД, сформированы на фронте таблицы. https://c2n.me/4csBXMm

Это все уже есть.

Необходимо доработать получение данные по правилам с ТЗ, чтобы не было "подтасовок" с результатами.

Сделать минимальную модерация по таким результатам.

ТЗ с правилами прикрепил.

Жду оценку по цене срокам, и если будут вопросы.