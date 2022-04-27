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Завершен1 заявка890 просмотров

Вордпресс с WP-Recall

На сайт подключен по API сервис спорт треков Strava, получаем данные по юзерам.

Данные записываем в БД.

Из этих данных с БД, сформированы на фронте таблицы. https://c2n.me/4csBXMm 

Это все уже есть.

Необходимо доработать получение данные по правилам с ТЗ, чтобы не было "подтасовок" с результатами.

Сделать минимальную модерация по таким результатам.

ТЗ с правилами прикрепил.

Жду оценку по цене срокам, и если будут вопросы.

WordPress
3 года назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

webplus
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Спасибо всей команде, поработали над проектом на славу. Прошу прощения, за много изменений, что я просил, ребята все учли и сделали как я хотел. Благодарю! Буду рекомендовать вас всем знакомым, а с новыми проектами приду к вам еще раз. До новых проектов!
Спасибо за заказ, приходите еще, будем ждать!

Заявки фрилансеров

webplus
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад