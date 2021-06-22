Доработать модуль "Тарифы для объявлений" на сайте недвижимости. Самопис на PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty). Код сложный, но при желании читабельный. Кандидатам ТЗ на оценку. Обязательны навыки верстки. Оплата ЮМани по факту выполнения. ...
Одностраничный сайт
Необходимо сделать одностраничный сайт и сделать его дизайн
Одностраничный сайт, который будет заточен только под визу в Грецию и еще должна быть такая услуга как регистрация на Грецию
может быть сделан в любом конструкторе Тильда и тд.
Пишите сразу стоимость и сроки в сообщении
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