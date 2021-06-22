Одностраничный сайт

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Закрыт18 заявок653 просмотра

Необходимо сделать одностраничный сайт и сделать его дизайн

Одностраничный сайт, который будет заточен только под визу в Грецию и еще должна быть такая услуга как регистрация на Грецию

может быть сделан в любом конструкторе Тильда и тд.

Пишите сразу стоимость и сроки в сообщении

Tilda
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vanillaa
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