Необходимо сделать одностраничный сайт и сделать его дизайн

Одностраничный сайт, который будет заточен только под визу в Грецию и еще должна быть такая услуга как регистрация на Грецию

может быть сделан в любом конструкторе Тильда и тд.

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