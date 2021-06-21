Добрый день. Необходимо скопировать функционал виртуальной клавиатуры с сайта https://online.rshb.ru/ib6/wf2/retail/ib/loginretaildefault. Исходный код там весь приходит в запросах, нужно только чуть подшаманить и разобраться, у самого не получилось. В качестве результата нужен просто один инпут с ...
Требуется парсер (на постоянку)
Подробности: https://sd1.su/help/vacancy/parser/index.php
P. S. Вакансия "Парсер" (человек), а не написать парсер.
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