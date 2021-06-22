Упаковать готовый скрипт в Дополнение к Я.Браузеру

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки472 просмотра

Необходимо упаковать готовый скрипт в дополнение к Я.Браузеру

Скрипт по адресу: https://gist.github.com/Whatisone/0f8acc4cad4f4e5fe95d54e5fc454472

На выходе, после установки дополнения к Я.Браузеру необходимо получить кнопку "скачать" рядом с аудиозаписями в вконтакте.

4 года назад
danilapr2
Иванов 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
4 года назад
$400
7 дней
Escrow
Очень понравилось работать с Денисом, все сделал буквально за 1 ночь, задал пару уточняющих вопросов и выполнил работу отлично. Спасибо
Очень доволен сотрудничеством! Задача была подробно описана, на все вопросы получал ответы моментально! :)

Заявки фрилансеров

iKey
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Дмитрий
 
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Денис
 
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4 года назад

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