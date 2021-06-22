Доработки на сайте автообъявлений

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка691 просмотр

Доработки на сайт объявлений (автомобили, компании, новости и т.д.) предоставлю кандидатам. Самопиc PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty).

От вас стоимость часа, портфолио по сложным проектам (порталы, сервисы, CRM и т.д.), желание активно работать над улучшением сайта. Обязательны навыки верстки.

Оплата в Юмани по схеме: Выполнение > Проверка > ОплатаАнтибот: 34+7=?

PHP
4 года назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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