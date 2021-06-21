Написать плагин скидок для WooCommerce

Нужен модуль который высчитывает в корзине скидки по следующей схеме

Нужен модуль, который бы высчитывал скидку по следующим параметрам

Вид оплаты, например

Предоплата скидка 3%

PayPal скидка 2%

Возможно конечно и добавление видов, редактирование процента.

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дополнительно к этому

Сумма корзины (возможность выбора, цены с налогом или нетто)

до 999,99 = ничего не меняется

от 1000 до 1999,99 = 4%

от 2000 до 4999,99 = 5%

от 5000 = 7%

Выводиться должно в чекауте отдельно (по строке на скидку)

Оплата по безопасной сделке и только после проверки функционала.

P.S. если Вам известен готовый плагин, который по Вашему мнению может это, то можете указать цену за инсталяцию и настройку плагина. Я перепробовал 16 штук и не нашёл ни одного который может всё что написано выше, по крайней мере корректно.

Охотно отвечу на все вопросы.