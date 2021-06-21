Необходимо соблюдая архитектуру вордпресса натянуть готовую верстку на функционал. Все функции вордпресса должны работать исправно.
Написать шаблон ZennoPoster (размещение обратных ссылок на сайтах)
Нужно написать шаблон для ZennoPoster, который будет делать публикацию ссылки на 35 других сайтов, получать страницы с размещенными ссылками и формировать это в отчет.
Который будет разделен на 2 проекта:
Первый - работник, который будет делать публикации ссылки на разных сайтах, второй - менеджер. Менеджер взаимодействует с Telegram, обрабатывает входящие запросы, формирует задания для второго проекта и запускает его.
Телеграм бот, где уже собирается эта информация уже есть:
- URL
- Ключевое слово
- Описание
Нужно создать механизм, который будет передавать данные и принимать на стороне ZennoPoster и сами отчеты о размещенных ссылках передавать назад в Telegram (для этого нужно будет использовать запросы и BotAPI со стороны Telegram).
Детали ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1aytA7Kiqw_KFVI1gk_SoRerpeCxj5A6_wTFoLzjOdgE/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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