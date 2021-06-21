Написать шаблон ZennoPoster (размещение обратных ссылок на сайтах)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок460 просмотров

Нужно написать шаблон для ZennoPoster, который будет делать публикацию ссылки на 35 других сайтов, получать страницы с размещенными ссылками и формировать это в отчет.

Который будет разделен на 2 проекта:

Первый - работник, который будет делать публикации ссылки на разных сайтах, второй - менеджер. Менеджер взаимодействует с Telegram, обрабатывает входящие запросы, формирует задания для второго проекта и запускает его.

Телеграм бот, где уже собирается эта информация уже есть:

- URL

- Ключевое слово

- Описание

Нужно создать механизм, который будет передавать данные и принимать на стороне ZennoPoster и сами отчеты о размещенных ссылках передавать назад в Telegram (для этого нужно будет использовать запросы и BotAPI со стороны Telegram).

Детали ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1aytA7Kiqw_KFVI1gk_SoRerpeCxj5A6_wTFoLzjOdgE/edit?usp=sharing 

4 года назад
uarichs
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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