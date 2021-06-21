Разработка функционала для сайта

Примеры функционала

Первая очередь:1) https://red-circule.com/finance-calculator - сколько денег нужно на пенсию?2) https://capital-gain.ru/app/#/backtest - посмотреть предыдущие результаты выбранной стратегии3) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IUxJfnRjzpqkNpuKAU83eTqxCOLyWVZmkVTI9galxZ0/edit#gid=1182531097 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Hmi5esrYJ0HQbAEZMi6JXj9d7TumiqttRpvYZNozGk/edit#gid=0- таблица учета доходности портфеля. разные варианты4) сколько денег нужно откладывать на цели, прикладываю файломВторая очередь:5) https://capital-gain.ru/app/#/monte-carloНе так важно, но хотелось бы и не срочно6) https://indexera.io/broker - расчет брокеров, 7) https://capital-gain.ru/app/#/planning - расчет в зависимости от изъятий и пополнений

Какие будут сроки и стоимость?