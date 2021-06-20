Необходимо выполнить интеграцию верстки с апи сделанным на юии. Так же необходимо добавить некоторые методы.
Доработать сайт (front-end )
• Работать с npm (Основы webpack);
• Работа в фреймворке Nuxt.js (в фреймворке используются библиотеки : I18n, nuxt-meta, axios + для уведомлений OneSignal);
• Получать данные из API и привязывать их (это и относится к библиотеке axios);
• Работать с Bootstrap 4.5.0.
Указать (на почту под моим фото :
- Кейсы + ссылки на биханс и др.,
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Лендинг состоит из 1 стр + стр блога + стр отзывы (очень простая стр), макет сделан в фигме, выдаю по запросу. По опыту работу оцениваю как не самую простую, поэтому нужен человек с опытом. Также ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад
Добавить апи в вордпресс (json респонсы везде): 1. Возвращающее категории товаров и кол-во товаров в каждой (параметры: родительская категория) (респонс: ид категории, урл изображения, название, кол-во товаров внутри) 2. Возвращающая товары (параметры: категория, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Купили шаблон, надо настроить Тз по ссылке https://docs.google.com/document/d/1OPmXeMhYjklE9ykT-S_8hGOUaeq8J1lTxscpX9yZQx4/edit?usp=sharingВеб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт на php, на сервер установлен node js 12v. Для обмена сообщениями между пользователями используется webscocket. В данный момент это функция не работает, в консоли есть ошибки о работе, нужно разобраться и найти проблему, восстановить ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
На стадии завершения проектирования платформа для проведения онлайн уроков и не только Подходят разработчики Full stack, frond- end , back, end уровня Senior. Для первого рабочего прототипа уделено время 8 месяцев и соответственно работа на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Есть несколько сервисов для генерации CSS-стилей (ссылку дам в ЛС, знаете лучше - пользуйтесь им). Задача: сгенерировать 60 вариантов градиентных background`ов по тематике двух моих проектов: конструктор логотипов (ссылку дам ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно установить готовый скрипт сайта на хостинг, домен уже привязан, файлы в архивеВеб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется доработать финальный экран компонента оформления заказа (confirm.php) Небольшая верстка + генерация промо кодов. Подробности кандидату с опытом. Будет здорово, если у вас есть примеры работ по кастомизации ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется провести ускорение интернет магазина на Битрикс. https://prnt.sc/15xi7af Только для людей с опытом работы. В отклике жду примеры аналогичных работ, каких результатов удалось добиться. И примерную вилку ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад