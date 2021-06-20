Доработать сайт (front-end )

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Закрыт2 заявки754 просмотра

• Работать с npm (Основы webpack);

• Работа в фреймворке Nuxt.js (в фреймворке используются библиотеки : I18n, nuxt-meta, axios + для уведомлений OneSignal);

• Получать данные из API и привязывать их (это и относится к библиотеке axios);

• Работать с Bootstrap 4.5.0.

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- Кейсы + ссылки на биханс и др.,

Bootstrap
4 года назад
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Дмитрий 
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