Установка скрипта сайта на хостинг.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок890 просмотров

Нужно установить готовый скрипт сайта на хостинг, домен уже привязан, файлы в архиве 

4 года назад
guest_16241145085759
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