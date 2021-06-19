Привет, есть интересный проект. ТЗ по ссылке. https://www.dropbox.com/s/nwnjsmxlbqftcgn/T3%20residency.docx?dl=0 Оплата почасовая по трекеру, либо фикс поэтапно. Дай знать если интересно вместе с грубой оценкой по срокам.
Опекарт simple
Обновили simple, теперь нужно вернуть обратно.
Перестал работать модуль который писался к simple.
Заявки фрилансеров
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