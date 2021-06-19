Нужно сделать небольшой скрипт

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Закрыт7 заявок744 просмотра

Нужно сделать небольшой скрипт по привлечению пользователей:Тех задание

1)Страничка с формой реги(имя, имел, логин в твиттер, логин в телеграм и рекапчей и блок авторизации логин пароль

2)После регистрации юзера, пишем для подтверждения что вы не бот пишем чтоб зарегался в телеграм боте, в боте после нажатия старт даём ему ссылку на телеграм канал и проверяем раз в 30 сёк подписался ли, как подпишеться даём ему ссылку далее на сайт

Как он перешёл по ссылке, шлем ему на почту пароль от кабинета и авторизуем в кабинете.

В кабинете наверху пишем баланс (обновляем аяксом или js раз в 10 сек) если баланс увеличился подсвечиваем красным новую сумму.

Также выводим пункт партнерка, за каждого нового партнёра кто зарегаеться по ссылке юзера и подтвердит регу кодом из телеграм бота, а также подпишеться на наш телеграм канал юзеру делаем +2 к балансу.Далее с каждого дохода приведённого партнёра его юзеру платим 10%.

По центру делаем форму, получить  при нажатии на кнопку получить выводим капчу разного размера с углом поворота по вертикали и горизонтали с сдвигом от 1 до 55 пикселей причём строка для результата капчи всегда стабильно горизонтальная и свое положение не меняет.После успешного прохождения капчи проверяем подписан ли юзер на наш канал и если подписан начисляем ему +1 в баланс и пишем начислено 1 и очищаем страницу от форм капчи на 20 минут и выводим таймер перед кнопкой получитьСам токен телеграм бота есть канал также дам

JavaScript
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svolodimir
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