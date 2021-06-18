Создание файла в PDF формате

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок994 просмотра

Нужно сделать форму заявки, в которой заполняемые поля, после заполнения всех данных поставятся в документ PDF. 

в этом документе, будут меняться только данные, которые человек заполняет на сайте. 

чтобы получить документ, человек заполнил данные, оплатил и может скачать свой документ. 

Жду предложения. 

4 года назад
guest_15730551234338
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Заявки фрилансеров

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