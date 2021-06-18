Приветствую всех :) Стоит задача внедрить техническое задание для сайта https://profimebel.com.ua/ на Drupal 6. Система очень старая, поэтому прошу откликнутся тех, кто уже имел опыт работы с ней и готов выполнить правки. ...
Простое RESTfull API
Необходимо написать простой API для отслеживания задачи в течение дня.
Языковая структура:
NodeJS Express
Создаем тайм-трекер и предоставляем API с документацией фронту. С нашей стороны нужно предоставить только API.
Чего ожидает пользователь:
- Как пользователь, я хочу иметь возможность начать отслеживание новой задачи, а также отслеживание ранее запущенно задачи было остановлено, а время начала новой задачи было сохранено.
- Как пользователь, я хочу иметь возможность прекратить отслеживание задачи в любой момент, чтобы сохранить время завершения задачи.
- Как пользователь, я хочу иметь возможность получать текущую запущенную задачу.
Для простоты приложение предназначено только для одного пользователя. Вы можете полностью пропустить создание учетной записи, аутентификацию и авторизацию.
Должно быть ясно, что здесь нам нужно какое-то постоянное хранилище. Пожалуйста, используйте какую-нибудь базу данных SQL, если можете либо PostgreSQL.
Необходимо провести какое-то автоматизированное тестирование.
Также требуется документация по API.
Также, пожалуйста, поместите информацию о том, как запустить проект в README.md
Проект нужен до понедельника 21.06
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