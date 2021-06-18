Простое RESTfull API

Необходимо написать простой API для отслеживания задачи в течение дня.

Языковая структура:

NodeJS Express

Создаем тайм-трекер и предоставляем API с документацией фронту. С нашей стороны нужно предоставить только API.

Чего ожидает пользователь:

Как пользователь, я хочу иметь возможность начать отслеживание новой задачи, а также отслеживание ранее запущенно задачи было остановлено, а время начала новой задачи было сохранено.

Как пользователь, я хочу иметь возможность прекратить отслеживание задачи в любой момент, чтобы сохранить время завершения задачи.

Как пользователь, я хочу иметь возможность получать текущую запущенную задачу.

Рекомендации:

Для простоты приложение предназначено только для одного пользователя. Вы можете полностью пропустить создание учетной записи, аутентификацию и авторизацию.

Должно быть ясно, что здесь нам нужно какое-то постоянное хранилище. Пожалуйста, используйте какую-нибудь базу данных SQL, если можете либо PostgreSQL.

Необходимо провести какое-то автоматизированное тестирование.

Также требуется документация по API.

Также, пожалуйста, поместите информацию о том, как запустить проект в README.md

Проект нужен до понедельника 21.06