Ffmpeg , imagemagic , php

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Закрыт1 заявка485 просмотров

Приветствую.

Есть 6 видов роликов, которые генерируются из исходных видео файлов и картинок при помощи php скрипта. Нужно подобрать команды ffmpeg и ImageMagick под это дело.

PHP
4 года назад
lord13
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Олег
 
36 лет
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Был
2 года назад
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4 года назад