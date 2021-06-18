Здравствуйте, пишите у кого есть опыт работы с данным движком, детали скину в ЛС.
Ffmpeg , imagemagic , php
Приветствую.
Есть 6 видов роликов, которые генерируются из исходных видео файлов и картинок при помощи php скрипта. Нужно подобрать команды ffmpeg и ImageMagick под это дело.
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