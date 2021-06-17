Сделать скрипт для конверсии CSV

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Закрыт7 заявок644 просмотра

Нужен специалист который сможет сделать скрипт для csv файла в pdf по html шаблону.Кому интересно можете оставлять свои предложения. Более подробнее уже в личных сообщениях.

HTML
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