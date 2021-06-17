Здравствуйте, пишите у кого есть опыт работы с данным движком, детали скину в ЛС.
Сделать скрипт для конверсии CSV
Нужен специалист который сможет сделать скрипт для csv файла в pdf по html шаблону.Кому интересно можете оставлять свои предложения. Более подробнее уже в личных сообщениях.
Заявки фрилансеров
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