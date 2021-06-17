API zoho recruit подключить к MySQL Laravel geolance.com

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки415 просмотров

Требуется опытный разработчик Laravel и MySQL

Подключить апи по возможным полям zoho recruit к полям по этой странице https://geolance.com/professional/G268vyRz3O51rOPV4qxl-toronto

API документация Zoho https://help.zoho.com/portal/en/kb/recruit/developer-guide/api-methods/articles/api-methods

Бюджет

И обновить список профессий в MySQL (мини задание)

LaravelMySQL
4 года назад
geolance7799
Роман 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

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Олег
 
36 лет
4 года в сервисе
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2 года назад
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Гегайр
 
35 лет
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2 месяца назад
15 отзывов
4 года назад