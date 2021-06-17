Интеграция с API модуль кассы (modulbank.ru) на php

Интеграция с API модуль кассы (modulbank.ru) на phpНадо написать скрипт, который выдает все транзакции за оределенный период (надо, чтобы была возможность указать период)(поля, которые выводятся обсудим позже)Надо добавить paginationСтроки транзакций, для которых нет закрывающей транзакции надо подсвечивать другим цветом.Надо добавить возможность для каждой транзакции, которая не закрыта, отправить закрывающий чек (объясню чуть ниже)Т.е. если у транзакции статус full_prepaymen и для нее нет транзакции со статусом full_paymen,надо добавить кнопку или ссылку "Отправить закрывающий чек"При нажатии не которую выдается окно с данными чека и кнопкой подтвердить, после нажатия на которую отправляется закрывающий чек, см.(https://modulkassa.ru/fs/files/API_avtomaticheskoj_fiskalizatsii.pdfстр. 22-23)Требования к коду. Надо его сделать максимально читабельным (с комментариями) и оставить только необходимый функционал, т.е. то, что написано выше.Код надо сделать легко переносимым. Я его хочу перенести на свой сервер после конца разработки.В качестве примера кода можно смотреть сюда (уже реализовано много функционала):https://github.com/bigperson/modulpos-php-api-clientили сюдаhttps://github.com/modulbank-pay/modulbank-wordpress-shorcodeОписание процесса аутентификации тут: https://modulkassa.ru/fs/files/API_avtomaticheskoj_fiskalizatsii.pdfстр. 6Процесс получение информации о транзакциях описан тут:https://dev.modulbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=917542Процесс получение информации о транзакции описан тут:https://dev.modulbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=917542Процесс отправки чека (соответственно закрывающего):https://dev.modulbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=917558Процесс отправки чека 100% предоплата и второго закрывающего описан тут: https://modulkassa.ru/fs/files/API_avtomaticheskoj_fiskalizatsii.pdfстр. 22-23