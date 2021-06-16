Есть задание по node.js. Нужно исправить небольшой момент в программе на node.js. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.
Бот для автоматизации покупок на Atomic Market на Блокчейне WAX
Нужно создать бота, который как можно быстрее покупает новые ордеры по заданной мною цене.
Бот должен покупать только определенные NFT (у каждого NFT есть свой ID), у меня должна быть возможность добавлять в список новые NFT, и регулировать цены покупок.
Маркет, на котором будут выставляться ордеры - https://wax.atomichub.io/
Он работает на Блокчейне WAX.
Сканер данного Блокчейна - https://wax.bloks.io/
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