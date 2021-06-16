Бот для автоматизации покупок на Atomic Market на Блокчейне WAX

Нужно создать бота, который как можно быстрее покупает новые ордеры по заданной мною цене.

Бот должен покупать только определенные NFT (у каждого NFT есть свой ID), у меня должна быть возможность добавлять в список новые NFT, и регулировать цены покупок.

Маркет, на котором будут выставляться ордеры - https://wax.atomichub.io/

Он работает на Блокчейне WAX.

Сканер данного Блокчейна - https://wax.bloks.io/