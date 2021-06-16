Бот для автоматизации покупок на Atomic Market на Блокчейне WAX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки741 просмотр

Нужно создать бота, который как можно быстрее покупает новые ордеры по заданной мною цене.

Бот должен покупать только определенные NFT (у каждого NFT есть свой ID), у меня должна быть возможность добавлять в список новые NFT, и регулировать цены покупок.

Маркет, на котором будут выставляться ордеры - https://wax.atomichub.io/

Он работает на Блокчейне WAX.

Сканер данного Блокчейна - https://wax.bloks.io/

NFT
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guest_16238701303089
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